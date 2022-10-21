جدول مباريات اليوم الجمعة 21 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد المباريات وأهم المواجهات في مختلف المسابقات المحلية والعربية والعالمية بشكل يومي، حيث تعتبر تلك المباريات هي هوايتهم المفضلة.

جدول مباريات اليوم

ويتساءل الكثيرون عن جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق الـ21 من أكتوبر 2022 بمختلف ملاعب العالم، حيث يأتي على رأس تلك المواجهات، مباراة يوفنتوس ضد إمبولي فى الدوري الإيطالي، ومباراة اجاكسيو ضد باريس سان جيرمان الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى الدوري الفرنسى.

ونقدم لمتابعينا وقرائنا الكرام جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق الـ21 من أكتوبر 2022 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة     

مباراة أجاكسيو ضد باريس سان جيرمان في الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

 جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

 يوفنتوس ضد إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية   

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني 

 ماينز ضد  كولن – الساعة 8:30 مساء                 

 جدول مباريات اليوم في الدوري التركي

 أنطاليا سبور X اسطنبول سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد وجدول مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

بورتو X بنفيكا – الساعة 9:15 مساء           

جدول مباريات اليوم وموعد كأس رئيس الدولة الإماراتي والقنوات الناقلة   

 الوحدة   X  الشارقة – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية

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