ياسمين عز: "متتجوزيش غير راجل يراعي ربنا فيكي واختاري صح"

بعد أزمة شيرين الأخيرة وجهت الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس عبر فضائية mbc مصر بعض النصائح للبنات من بينهم

نصائح ياسمين عز للبنات

وجاءت نصيحة ياسمين عز بعد أزمة شيرين عبد الوهاب وقالت بخلاف أزمة شيرين عبد الوهاب “ متتجوزيش غير الراجل اللي يراعي ربنا فيكي بجد.. وبقول للرجالة: متتجوزش ست بتقل منك وتحسسك إنها اتجوزتك فضل منها”

وأكدت علي الأختيار الصحيح معبرة حولينا نماذج كتير لرجالة شدوا زوجاتهم لفوق، ونماذج تانية لستات شدوا الرجالة لتحت، والله مهما كان حواليك ناس كتير حلوة، لكن شخص واحد كفيل أنه يدمر حياتك كلها، يسرق حلمك يسرق عمرك، ومش بعيد كمان يسرق فلوسك، عشان كده مهم جدا قبل الجواز تختاري صح وتاخدي رأي الكبار، وتسمعي كلامهم، ماتمشيش بدماغك وخلاص"

ياسمين عز تتصدر التريند

جدير بالذكر خلال الأيام الماضية تصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند محرك البحث جوجل وذلك بسبب انصافها للمجتمع الذكوري أكثر من النساء وقالت " البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها.. بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته.. ما هو جايبها بفلوسه !!".

ومن ضمن تصريحاتها مؤخرًا " اللي بتقول لجوزها حاضر ونعم دي ملكة مش خدامة.. مصطلح الجارية ده هناك في مسلسل حريم السلطان مش عندنا"

" الراجل من حقه يمسك تليفون مراته زي ما هو عايز والست مش حقها تمسك تليفونه وتتجسس عليه ".

" - الراجل عينه زايغة!! ما هو طول ما بيشوفك ضاربة البوز وعاملة “ القمطة “ في شعرك هيطفش.. فين أيام ما كانت الست بتدلع جوزها وتديه أكبر حتة من الفرخة؟ ".

"حسسي زوجك باهتمامك به في حياته في لبسه وشكله، يا شيخة انتي مبقتيش تفتحي دولابه إلا عشان تفتشي في هدومه أو تطلعي كام غيار من هدومه تعملي بهم فوط مطبخ أو تمسحي بهم البلاط، والله لو اهتميتي بزوجك نص اهتمامك بغسيل السجاجيد عمره ما يفكر يبص لوحدة غيرك”.

كل ذلك وغيره أدي إلي انتقادات النساء وقوف الذكور معها وتشجيعها علي النصائح للبنات وللسيدات وعلي الرغم من ذلك فقد رفض بعض الرجال هذا الكلام وانتقادها ولكن كان قلة قليلة.