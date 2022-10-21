تويوتا تستعد لوقف العمل بمصانعها في اليابان لهذا السبب.. ؟

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقعت شركة تويوتا اليابانية اليوم، عدم الوصول إلى عدد السيارات التي تستهدف تجميعها خلال العام المالي، في ظل استمرار تأثير أزمة نقص أشباه الموصلات وخامات أخرى على إنتاج الشركة ومنافسيها على مستوى العالم

وذكرت تويوتا في بيان أنها سوف تنتج 800 ألف سيارة في نوفمبر، وسوف توقف العمل في عدد من مصانعها في اليابان بسبب أزمة توريد الخامات، وأضافت أن من بين هذا العدد الإجمالي، سوف يتم تصدير 550 ألف سيارة، وطرح الباقي في السوق المحلي حسب "بلومبيرج"

وتواجه صناعة السيارات في العالم سلسلة من الصعوبات، من بينها ارتفاع أسعار الخامات ومشاكل في اللوجستيات واضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بسبب انتشار الجائحة كورونا

وجاء في بيان تويوتا أنه "مازال من الصعب النظر إلى الأمام بسبب تأثير أزمة أشباه الموصلات وعوامل أخرى"، مضيفا: "سوف نستمر في فحص مشكلة توريد قطع الغيار عن كثب، وسوف نعمل مع الأطراف المعنية لدراسة جميع الإجراءات الممكنة"

وتراجع سهم تويوتا 0.8 % اليوم في بورصة طوكيو، قبل طرح البيان بشأن معدلات الانتاج في الشركة، وكان السهم قد انخفض 5.6 % خلال 2022

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