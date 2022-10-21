تراجع بورصة أمريكا بضغط مبيعات أسهم وسائل التواصل الاجتماعي

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات، اليوم الجمعة، على تراجع بعدما قادت توقعات شركة سناب بعدم تسجيل نمو في الإيرادات في الربع الرابع وموسم العطلات إلى عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط المؤشر ​​داو جونز 42.4 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 30291.18 نقطة، وفقا لـ "رويترز".



وتراجع المؤشر ستاندر اند بورز بمقدار 8.7 نقطة تعادل 0.24 في المائة إلى 3657.1 نقطة.



وانخفض المؤشر ناسداك 38.8 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 10576.037 نقطة.

ومن جانبه، اختتم مؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم دون مستوى 27 ألف نقطة متأثرًا بانخفاضات سجلتها وول ستريت الليلة الماضية وسط مخاوف من أن إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع حاد لأسعار الفائدة قد يتسبب في ركود.

وتراجع المؤشر نيكي 0.43 % ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهمًا على المؤشر، تراجع 186 وارتفع 35، فيما بقيت أربعة دون تغيير.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.71 % إلى 1881.98 نقطة.