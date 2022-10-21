بورصة دبي تختتم الأسبوع على استقرار بفعل مخاوف "الفائدة"

اختتمت الأسهم في أبوظبي، تداولات اليوم الجمعة على تراجع، مقتفية أثر الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى دخول الاقتصادات الكبرى في ركود.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، متأثرا بانخفاض 0.4% في سهم الشركة العالمية القابضة، وتراجع سهم ألفا ظبي القابضة للاستثمارات 1.4%.

وفي الوقت نفسه قفز سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 1.5% غداة الإعلان عن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث 11%، وفق رويترز.

وبحسب بيانات رفينيتيف، أنهت بورصة أبوظبي الأسبوع على ارتفاع 3.5%.

وفي دبي، اختتم المؤشر الرئيسي التداولات على استقرار بعد جلسة متقلبة. وارتفع سهم إعمار العقارية 1.3% بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 100%.