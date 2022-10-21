أسعار النفظ تنعش أسواق الخليج.. وبورصة مصر ترتفع بفعل "التكنولوجيا"

أغلقت معظم البورصات الخليجية، أمس، على ارتفاع بدعم من انتعاش أسعار النفط، في حين صعدت السوق المصرية بفضل قفزة لسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.



وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولار واحد نتيجة شح الإمدادات وبسبب الأنباء التي أفادت بأن الصين تفكر في تقليل مدة الحجر الصحي للزوار الوافدين.



وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة مع تحقيق سهم "إي آند" المعروفة سابقا باسم "اتصالات" قفزة بواقع 3 في المائة. وارتفع سهم "الدار العقارية" 1.15 في المائة، و"برجيل القابضة" 0.87 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.22 في المائة.



وصعد مؤشر دبي 0.3 في المائة مدعوما بزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 في المائة وقفزة بواقع 5.4 في المائة في سهم شركة ديار للتطوير، كما زاد سهم "الاتحاد العقارية" 2.34 في المائة.



واستقر المؤشر القطري ثابتا دون تغيير ليغلق عند 12657 نقطة، وتقدم سهم "كهرباء وماء" الارتفاعات بنحو 2.70 في المائة، بينما جاء "الملاحة" على رأس التراجعات بواقع 3.29 في المائة.



وصعد مؤشر الكويت 1.57 في المائة. وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.1 في المائة وبنك الكويت الوطني 1.9 في المائة وبنك الكويت الدولي 1.6 في المائة. كما زاد سهم "أجيليتي" 1.2 في المائة و"زين" 1.7 في المائة.



وتراجع مؤشر البحرين 0.03 في المائة إلى 1867 نقطة بضغط قطاعي المواد الأساسية والاتصالات.



وهبط مؤشر مسقط 0.59 في المائة عند 4452.96 نقطة متأثرا المؤشر بتراجع القطاعين المالي والصناعة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.2 في المائة مع صعود سهم "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5.6 في المائة.