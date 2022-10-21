"براند" ملابس عالمي يعرض بيع ملابس مستعملة لمواجهة الغلاء

الاقتصاد
بيع ملابس مستعملة
بيع ملابس مستعملة

أعلنت زارا (ZARA) أكبر إمبراطورية للملابس في العالم، اليوم الجمعة، أنها ستطلق خدمة لعملائها في بريطانيا لبيع الملابس المستعملة أو إصلاحها أو التبرع بها مما ينقل العلامة التجارية الإسبانية إلى تجارة الملابس المستعملة.

وقالت الشركة في بيان، إن المبادرة ستسهم في الحد من الهدر واستهلاك المواد الخام، دون أن توضح ما إذا كانت ستوسع الخدمة لتشمل أسواقا أخرى.

 

ستتوفر المنصة، التي سيتم إطلاقها في الثالث من نوفمبر، من خلال متاجر زارا وموقعها الإلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها إنديتكس، مجموعة الأزياء التي تمتلك زارا، خدمة لإعادة بيع منتجاتها.

وستجلب منصة (زارا بري-أوند) للعلامة التجارية الإسبانية النجاح الذي تحقق في مبيعات ملابس زارا المستعملة على منصات أخرى عبر الإنترنت وبين المتسوقين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام.

وسيتمكن عملاء زارا في بريطانيا أيضا من البحث عن إصلاحات لأي ملابس مستعملة من إنتاج الشركة من أي موسم، وينظم المتسوقون الأمر عبر الإنترنت أو في المتاجر، وتقدم الشركة بالفعل للعملاء خيار التبرع بملابسها للأعمال الخيرية في العديد من الأسواق.

أخبار مصر

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