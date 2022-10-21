انقطاع المياه عن مدينة أسوان مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مناطق (الشيخ هارون – مدخل كيما - عمارات كيما غرب - عزبة الحدود - وسط المدينة - أطلس - الجزيرة - كلية الهندسة - الحجعلاب - زاوية المصلوب وجزيرة المساعدة) بمدينة أسوان.

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى بيان لها اليوم إنه سيتم قطع المياه اعتبارا من الساعة 11من مساء يوم الجمعةالموافق 21-10-2022 وحتى الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 22-10-2022.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أسوان سبب قطع المياه نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد عدد من خطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة أسوان.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أسوان بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

125 الخط الساخن

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.