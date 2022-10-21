باستثناء "التعليمية" و"التعبئة".. تعرف على القطاعات الأكثر صعودًا بالبورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.6%، أعقبه قطاعي التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.4%، يليهما قطاعات البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنسبة 3.6%، 3.4%، 3.3%، على التوالي، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.6%.

وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، 0.8%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.26% ليغلق عند مستوى 10273.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 2223.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.34% ليغلق عند مستوى 3180.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.20% ليغلق عند مستوى 12624.45 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3573.64 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 23.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 710.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 432.3 مليار جنيه إلى 448.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 128.7 مليار جنيه إلى 135 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 561 مليار جنيه إلى 583.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.