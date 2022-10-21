عجز الموازنة الأمريكية للعام المالي 2022 يتراجع بنسبة 53%

أظهرت البيانات الأمريكية تراجع عجز الموازنة للعام المالي، أكتوبر 2021 - سبتمبر2022، بنسبة 53% ليسجل 1.375 ترليون دولار، مقارنة بنحو 2.77 ترليون دولار في عام 2021.

ويأتي هذا التراجع في إطار انخفاض الإنفاق على التصدي لفيروس كورونا إلى جانب الإيرادات القياسية التي سجلتها الموازنة، إلا أن تكاليف الإعفاء من القروض الطلابية حدت من توسيع التراجع.

إيرادات الموزانة الأمريكية

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بارتفاع الإيرادات بمقدار 850 مليار دولار لتسجل مستوى قياسي جديد بلغ 4.89 ترليون دولار، أي مرتفعة بنسبة 21% عن العام المالي السابق.

كما انخفضت النفقات للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بمقدار 550 مليار دولار، أي متراجعة بنسبة 8% عن موازنة العام الماضي، لتسجل 6.27 ترليون دولار.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تراجع العجز قائلًا، إن إدارته خفضت العجز في الموازنة، بينما عززت الإنفاق على البنية التحتية ووسعت الاستفادة للأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض.

وبالرغم من ذلك، ارتفعت نفقات شهر سبتمبر وحده بستة أضعاف على أساس سنوي، إذ أقرت موازنة الشهر الماضي بتكاليف تبلغ 430 مليار دولار لصالح خطة الحكومة للإعفاء عن ديون الطلاب، والتي تصل إلى 20 ألف دولار لطلاب الجامعات السابقين، والذين يقل دخلهم عن 125 ألف دولار في السنة، أو يقل عن 250 ألف دولار للمتزوحين.