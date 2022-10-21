عاجل.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لجميع العاملين بالدولة

يستمر بحث الجميع، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن بدء الصرف خلال الأسبوع المقبل للعاملين في القطاع الخاص والحكومة لـ 66 وزارة وهيئة.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2022

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 لـ 33 وزارة وهيئة، الذي يبلغ عددهم 6 مليون موظف.

كما سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء 25 أكتوبر لـ 33 مصلحة وهيئة أخرى، وصرف جميع الوزارات والجهات الباقية أيام 26 و27 و30 أكتوبر 2022.

الوزارات التي يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لها يوم الإثنين

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 يوم الإثنين للعاملين في وزارات الأتية «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة»

مديريات الخدمات التي ستصرف يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، للعاملين في مديريات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2022

المصالح والهيئات الحكومية المستقلة يوم الإثنين

يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر في يوم 24 أكتوبر للهيئات الحكومية المستقلة الأتية « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر في يوم 25 أكتوبر لـ وزارات «التعليم العالي والجامعات، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة والاقتصادية»

الوزارات التي يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر لها يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

أما عن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 يوم الثلاثاء فهي في وزارات التالية «الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التعليم العالي، التنمية المحلية، الاستثمار والتعاون الدولي، الكهرباء، العدل، الخارجية، التربية والتعليم، التخطيط، الشباب والرياضة، المالية».



مديريات الخدمات التي ستصرف يوم الثلاثاء

وسيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء في مديريات التالية «التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، دواوين عموم المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، مديريات الزراعة، مديريات الشباب والرياضة، مديريات الطب البيطري».



مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2022

المصالح والهيئات الحكومية المستقلة يوم الثلاثاء

صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء في الهيئات الحكومية المستقلة الأتية «هيئة قضايا الدولة، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، القضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دواوين عموم المحافظات، مجلس الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة الجمهورية، هيئة الرقابة الإدارية».

أما عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2022، فمن المقرر صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة يومي 24، 27 وأيام 28، 29، 30 نوفمبر للجهات الوزارات الأخري التي لم تصرف في الأيام السابقة المحددة.

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة يومي 22، 25 وأيام 26، 27، 28 ديسمبر للهيئات التي لم تصرف في اليومين السابقين.

وناشدت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.