ابراهيم عيسى: "مفيش ولا لاعب من الأهلي يستحق يروح الزمالك"

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن النجم المصري محمد صلاح هو الأسطورة المصرية الأولى والأخيرة، قائلا: "لا أظن أن في حد هيكرر نسخة هذا الشاب من العمل والدأب ومحمد صلاح هو اللي منح مصر كاسم سمعة وقيمة معنوية كبيرة".

إبراهيم عيسى: محمد صلاح الملك المُتوج

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح هو الملك المصري المتوج ولا يمكن مقارنته بعطاءات اللاعبين الاخرين حتى بما منحوه لأنديتهم ومنتخبهم، مؤكدا أن محمد صلاح أمة بمفرده.

وصدم الاعلامي ابراهيم عيسى، جماهير الاهلي بالرد على سؤال حول رأيه في أي لاعب من الأهلي ينتقل للزمالك، قائلا: "دلوقتي ولا لاعب من الأهلي يستحق يروح الزمالك ولو زمان كنت أقول بركات أو سيد معوض أو احمد فتحي، إنما جيل الاهلي الحالي مفيهوش أي لاعب يمكن أن يضيف للزمالك حتى اللاعب الموهبة زياد طارق في مواهب كبيرة في الزمالك أعلى منه".

رأي إبراهيم عيسى في محمد رمضان

وفي سياق آخر أكد ابراهيم عيسى، أن الفنان محمد رمضان نجم جماهيري ومغني راب شهير ومهم ولديه مُنتج موسيقي لافت للانتباه لكل دارس لفن الراب.

وأضاف قائلا: "اللي بيدرس الراب لازم ينتبه لدور محمد رمضان في هذا السياق وهو ابن هذا الجيل وهو أصغر نجم سنا وأكثر نجم متواصل مع السوشيال ميديا".

إبراهيم عيسى: محمد رمضان فاهم وسائل التواصل الاجتماعي بدقة

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، أن النجم محمد رمضان فاهم وسائل التواصل الاجتماعي بدقة ولو وجدت إدارة في مصر وأي أجهزة تريد مخاطبة الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي يقع الاختيار على محمد رمضان من خبرته وقدرته وتأثيره.

وتابع: "أي هجوم على النجم محمد رمضان مش هو المقصود منه ولكن أي هجوم على أي فنان هو الهجوم على قيمة الفنان نفسه، وصورة الفنان وأنه يشوه في هذا النجم ويقلل من دوره وتأثيره".