حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 22-10-2022 ودرجات الحرارة
حالة الطقس، أيام قليلة تفصلنا عن ذروة فصل الشتاء، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي بينما تميل إلى البرودة خلال فترات الليل أو بعدد من مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس المتوقعة
ويتوقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة انخفاض في درجات الحرارة، وأن يكون الشتاء شديد البرودة، وهو ما تؤكده حالة الطقس على الجبل الأحمر والسيول والبرودة التي تشهدها المنطقة ليلًا.
حالة الطقس المتوقعة اليوم
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، ستشهد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا خلال ساعات النهار.
حالة الطقس وسقوط الأمطار
وأشارت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد وجود فرص سقوط الأمطار الرعدية على صحراء مطروح على فترات متقطعة، حيث يمتد سقوط الأمطار إلى المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا للقاهرة خلال ساعات الليل.
حالة الطقس وسقوط الأمطار غدا
وبيَنت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس أنه من المتوقع استمرار الأمطار غدا الأحد على مدن الساحل الشمالي، وشمال الدلتا وشمال سيناء تغزر ويصحبها الرعد أحيانًا، تمتد بشدة متفاوتة إلى بعض المناطق الداخلية من شمال مصر.
انخفاض درجات الحرارة واضطراب حالة الطقس
وتنخفض درجات الحرارة بشكل نسبي وتسجل 25 درجة مئوية على مدن الساحل الشمالي والمناطق الداخلية من شمال الجمهورية مع طقس معتدل، وبين منتصف وأواخر العشرينات بشمال ووسط الصعيد مع طقس معتدل إلى مائل للحرارة، وتسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 30 درجة مئوية بدءًا من الاثنين المقبل، ويميل الطقس للبرودة ليلًا على شمال ووسط البلاد، لطيف إلى مائل للبرودة جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة بمرتفعات جنوب سيناء.
وأضافت الهيئة في بيان حالة الطقس أن حركة الرياح تشد نشاطا وتكون معتدلة إجمالًا، وتنشط أحيانًا على مناطق شمال الجمهورية في محيط مناطق تشكل السحب الرعدية، كما تنشط على أجزاء من البحر الأحمر والخليجين ويزداد نشاطها على الخليجين خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
ودعت الهيئة قائدي السيارات ومستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحذر بسبب تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، قد تصل لمستوى الضباب أحيانًا خاصًة بمناطق من وسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22-10-2022 في جمهورية مصر العربية
القاهرة 27 21
بنهــــا 27 20
دمنهور 26 21
كفر الشيخ 26 20
المنصورة 28 22
دمياط 26 20
بورسعيد 27 21
الإسماعيلية 28 18
السويس 27 21
الزقازيق 27 21
شبين الكوم 27 21
طنطا 26 20
شلاتين 33 24
الإسكندرية 26 20
العلمين الجديدة 26 20
وادى النطرون 28 21
مطروح 25 18
السلوم 25 19
سيوة 25 17
العريش 26 19
رفح 26 20
الطور 29 20
كاترين 24 13
رأس سدر 31 19
نخل 26 13
طابا 29 21
نويبع 31 22
حلايب 30 24
شرم الشيخ 30 22
الغردقة 31 21
مرسى علم 31 22
الفيوم 28 21
بني سويف 29 19
المنيا 29 18
أسيوط 30 17
سوهاج 31 18
قنا 35 21
الأقصر 34 22
أسوان 35 22
الوادي الجديد 32 19
أبوسمبل 33 21
أبورماد 32 24
رأس حدربة 31 23