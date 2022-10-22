حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 22-10-2022 ودرجات الحرارة

حالة الطقس، أيام قليلة تفصلنا عن ذروة فصل الشتاء، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي بينما تميل إلى البرودة خلال فترات الليل أو بعدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة انخفاض في درجات الحرارة، وأن يكون الشتاء شديد البرودة، وهو ما تؤكده حالة الطقس على الجبل الأحمر والسيول والبرودة التي تشهدها المنطقة ليلًا.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، ستشهد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا خلال ساعات النهار.

حالة الطقس وسقوط الأمطار

وأشارت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد وجود فرص سقوط الأمطار الرعدية على صحراء مطروح على فترات متقطعة، حيث يمتد سقوط الأمطار إلى المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا للقاهرة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس وسقوط الأمطار غدا

وبيَنت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس أنه من المتوقع استمرار الأمطار غدا الأحد على مدن الساحل الشمالي، وشمال الدلتا وشمال سيناء تغزر ويصحبها الرعد أحيانًا، تمتد بشدة متفاوتة إلى بعض المناطق الداخلية من شمال مصر.

انخفاض درجات الحرارة واضطراب حالة الطقس

وتنخفض درجات الحرارة بشكل نسبي وتسجل 25 درجة مئوية على مدن الساحل الشمالي والمناطق الداخلية من شمال الجمهورية مع طقس معتدل، وبين منتصف وأواخر العشرينات بشمال ووسط الصعيد مع طقس معتدل إلى مائل للحرارة، وتسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 30 درجة مئوية بدءًا من الاثنين المقبل، ويميل الطقس للبرودة ليلًا على شمال ووسط البلاد، لطيف إلى مائل للبرودة جنوبًا، وبارد إلى شديد البرودة بمرتفعات جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة في بيان حالة الطقس أن حركة الرياح تشد نشاطا وتكون معتدلة إجمالًا، وتنشط أحيانًا على مناطق شمال الجمهورية في محيط مناطق تشكل السحب الرعدية، كما تنشط على أجزاء من البحر الأحمر والخليجين ويزداد نشاطها على الخليجين خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ودعت الهيئة قائدي السيارات ومستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحذر بسبب تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، قد تصل لمستوى الضباب أحيانًا خاصًة بمناطق من وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22-10-2022 في جمهورية مصر العربية

القاهرة 27 21

بنهــــا 27 20

دمنهور 26 21

كفر الشيخ 26 20

المنصورة 28 22

دمياط 26 20

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 21

الزقازيق 27 21

شبين الكوم 27 21

طنطا 26 20

شلاتين 33 24

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 26 20

وادى النطرون 28 21

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 25 17

العريش 26 19

رفح 26 20

الطور 29 20

كاترين 24 13

رأس سدر 31 19

نخل 26 13

طابا 29 21

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 21

بني سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 17

سوهاج 31 18

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

الوادي الجديد 32 19

أبوسمبل 33 21

أبورماد 32 24

رأس حدربة 31 23