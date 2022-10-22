الهند تحذر الفيدرالي الامريكي من استمرار رفع الفائدة

كشفت وزارة المالية الهندية، أن هناك تهديدات على الاقتصاد بالنظرة بعيدة المدي، من مخاوف استمرار تشديد الفيدرالي اسعار الفائدة، وارتفاع اسعار الطاقة، مشيرة إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي يمكن أن تتضرر إذا واصلت اولايات المتحدة رفع الفائدة.

وقالت وزارة المالية، "من ناحية أخرى، فإن التوقعات الاقتصادية العالمية غير المواتية من شأنها أن تعمل على تهدئة نمو الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري للبلاد".

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد الهندي، بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 6.8% للعام المنتهي في مارس 2023- وهو أكبر خفض لتوقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى بعد الولايات المتحدة.

تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، حيث خسرت أكثر من 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

يحوم التضخم في الهند حول 7%، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 إلى 6%.