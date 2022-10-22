ورشة كتابة القصة بقصر ثقافة الشاطبى تستضيف الروائي طارق إمام

تستضيف ورشة كتابة القصة والرواية، بقصر ثقافة الشاطبي، بالإسكندرية، والتى يديرها الروائي السكندري علاء أحمد يوم الثلاثاء القادم ٢٥ أكتوبر الروائي طارق إمام لمناقشة روايته ماكيت القاهرة.

ماكيت القاهرة

وحصلت الرواية على المركز الثاني في قائمة البوكر للرواية العربية ويعتبر طارق إمام من الروائيين المصريين الشباب الأكثر غراما بالتجريب وله العديد من الروايات منها الحوائط اللانهائية والحياة الثانية لقسطنطين كفافيس، وهدوء القتلة.

وتنطلق ورشة كتابة القصة والرواية بقصر ثقافة الشاطبي في السابعة مساء من كل ثلاثاء يديرها الروائي السكندري علاء أحمد صاحب أعمال عزلة وبتول وزنانة ٣٠ وغروب على الضفة الأخرى ومعه الكاتبة إيمان الشيمى.