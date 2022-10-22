البنك الدولي: اسعار القمح والارز والذرة واصلت الارتفاعات خلال شهر أكتوبر

الاقتصاد
البنك الدولي
البنك الدولي

 قال البنك الدولي، إن مؤشر أسعار المنتجات الزراعية ارتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة، متأثرا بزيادة أسعار القمح والذرة والارز.

 

وأشار البنك الدولي في تقرير له، إلى أن  ارتفع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز  بنسب 18% و27% و10% على التوالي في أكتوبر 2022  مقارنة عما كان عليه في سبتمبر 2021، مشيرا إلى أن أسعار القمح والذرة ارتفعت بنسبة 38% و4% على التوالي، كانت أسعار الأرز أقل بنسبة 21% مما كانت عليه في يناير 2021.

 

وأشار البنك الدولي إلى لأن تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية. ووفقا لتقرير للبنك الدولي، تسببت جائحة فيروس كورونا في انتكاسة كبيرة في جهود الحد من الفقر في العالم. والآن، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الصدمات المناخية والصراع إلى توقف الانتعاش.

 

وبحسب  صندوق النقد الدولي  هناك حاجة إلى إنفاق ما يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار أخرى لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في 48 بلدا هي الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية والأسمدة. وثمة حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 50 مليار دولار للقضاء على انعدام الأمن الغذائي الحاد على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.

 

وسيرتفع على الأرجح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 بلدا وإقليميا، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.

الدولار اسعار المنتجات الزراعية القمح

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