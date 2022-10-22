أبو الغيط يدين هجوم ميليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي اليمني

عربي ودولي
أبو الغيط
أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، هجوم ميليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي اليمني، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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