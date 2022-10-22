جدول مباريات اليوم السبت 22-10-2022 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت الموافق الـ22 من أكتوبر 2022، إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية، وعلى رأسها منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، إلى جانب مباراة الأهلي في كأس العالم لأندية كرة اليد.

جدول مباريات اليوم

وويتضمن جدول مباريات اليوم، خوض فريق كرة اليد بالأهلي مباراة مهمة اليوم السبت أمام نظيره ماجديبورج الألماني ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، وسط تمنيات الجماهير العاشقة للمارد الأحمر ببلوغ النهائي.

وكما تنطلق الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن جدول مباريات اليوم بالعديد من المباريات حيث يحل ليفربول ضيفًا على نوتينجهام فورست، ويلعب مانشستر سيتي مع برايتون، ويتحدي تشيلسي مانشستر يونايتد.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في السطور التالية:

مباراة الأهلي ضد ماجديبورج في كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب"

الأهلي ضد ماجديبورج، الساعة 5 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول، الساعة 1:30 ظهرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 English

إيفرتون ضد كريستال بالاس

مواجهة إيفرتون ضد كريستال بالاس، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة Arena Sport 1 HD Croatia

مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 English

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة Arena Sport 3 HD Croatia

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

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