سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-10-2022 بالبنوك المصرية

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشهد تزايدا وإقبالا بحثيا كبيرا من قبل المواطنين، وعلى رأسها أسعار العملات الأجنبية والعربية مثل سعر الدولار والريال السعودي.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-10-2022 في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، استقرارا ملحوظا ببن سعر الريال السعودي وسعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 5.22 جنيهات للشراء، و5.24 جنيهات للبيع، حسب التقرير الصادرة مؤخرا قبل العطلة الأسبوعية.

وتقدم بوابة الفجر سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-10-2022 في السطور التالية:

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر

سجل سعر الريال اليوم 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبحسب البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

وكان سعر الريال السعودي 5.08 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وبحسب كريدي أجريكول، بلغ سعر الريال السعودي 5.19 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك بلوم في مصر

بلغ سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في بلوم بنك مصر 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعود يفي بنك الخليج المصري اليوم 5.22 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 5.09 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك الإسكان والتنمية

كما سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه شراء 5.16 جنيه وبيعه مقابل 5.24 جنيه في بنك الإسكان والتنمية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية، إلى 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

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