البنوك تواصل طرح أوعية ادخارية بعائد مرتفع لزيادة حصيلتها من الدولار

واصلت البنوك المصرية طرح أدوات استثمارية متنوعة لجذب ودائع بالدولار، حيث اعلن بنك مصر طرح شهادات استثمارية جديدة بالدولار تتميز بثبات العائد عليها خلال مدة الاحتفاظ بها بجانب إنه ا لا تتأثر بتذبذب أسعار السوق.

وأطلق بنك مصر على الشهادة الجديدة مسمى، شهادة الثبات الدولارية ذات العائد المثمر، مشيرا إلى أن العائد عليها يصل إلى 5.30% سنويا مع إمكانية صرفه شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويا، ويصرف بنفس قيمة العملة التي تم فتحها الشهادة.

وكان عدد من البنوك المصرية قام برفع العائد على الدولار الأمريكي من خلال زيادة الفائدة على شهادات الادخار التى تطرحها بالعملات الأجنبية.

وقرر بنك الاهلي المصري أنه بداية من غدا سيتم رفع الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الامريكي من 2.25% لتصل إلى 5.30%، وذلط جاء بالتزامن مع قيام الفيدرالي برفع الفائدة ليصل العائد على الدولار بالولايات المتحدة إلى 3.25%.

وشملت قائمة الشهادات الادخار بالعملة الاجنبية الدولار التى ترفع رفع العائد عليها كلا من الشهادة الذهبية الجديدة لمدة ثلاث سنوات التى يتم شرائها بحد أدني 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها؛ ليزداد العائد عليها من 2.25% إلي 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا و5.15% شهريًا.

وارتفع العائد على شهادة الادخار الدولارية أهل مصر لمد 5 سنوات بحد ادني 500 دولار ومضاعفتها من 2.25% ليصل إلى إلي 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنويًا، و5.05% ربع سنويًا و5% شهريًا

وازداد العائد على شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 7 سنوات من 2.25% إلى إلي 5.05% سنويًا، و5% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا 4.90% شهريا، والتى يبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.