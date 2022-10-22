سعر الدولار اليوم السبت 22-10-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، يشهد تزايدا وإقبالا بحثيا، إذ أنه من بين الموضوعات التي تلقى اهتماما كبيرا من المواطنين نظرا لأهمية العملة الأمريكية الخضراء وارتباطها بغالبية المنتجات والخدمات التي تهم الكثيرين.

س ع ر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 استقرار ملحوظا خلال منتصف التعاملات، حيث سجلت شاشات البورصة في كل البنوك العاملة بالأسواق المصرية ثباتا في قيمة سعر صرف الدولار بيعا وشراءً.

ويتوقع الخبراء أن يشهد سعر الدولار خلال الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا خاصة بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقب، ووسط الأزمات العالمية على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار اليوم السبت 22-10-2022

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه في البنك المركزي 19.63جنيه للشراء، وسجل 19.70جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر خلال السطور التالية تحديثات سعر الدولار المعلن للبيع والشراء في جميع البنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعرالدولار في البنك المركزى المصرى 19.63جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

ووصل سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلى المصري إلى 19.63 للشراء و19.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامى

وحقق سعر صرف الدولار في بنك أبوظبى الإسلامي 19.68 للشراء 19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 22-10-2022 في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى في بنك مصر 19.63 للشراء و19.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم فقد بلغ 19.64 للشراء 19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك العربى الأفريقى الدولى

وسجل سعر الدولار الأمريكى في بنك العربي الأفريقي الدولي 19.63 للشراء و19.71للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم السبت في بنك المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 19.63 للشراء و19.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى

كما وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 19.61 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر الدولار الآن في أبوظبي التجاري 19.61 للشراء و19.71 لبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.66للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 22-10-2022 في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 19.6 للشراء و19.71 للبيع.