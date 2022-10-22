أسعار وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر 2022

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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يبحث عدد كبير من الجماهير المحبة والعاشقة لكرة القدم بشكل عام، في الفترة الأخيرة، عن أسعار وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر 2022، لحضور المباراة ومؤازرة فريقها. 

وتنطلق المباراة الهامة خلال أيام قليلة، حيث يهتم مشجعي كرة القدم المصرية، بالبحث عن أسعار وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022، وذلك لحضور المباراة المرتقبة بين الفريقين في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تتجه الأنظار إلى ذلك اللقاء المهم، لتحديد البطل هذا العام.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر 2022، وهي على النحو التالي:- 

أسعار حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022

نشر مجلس أبو ظبي الرياضي، أسعار وطرق حجز تذاكر كأس السوبر المصري 2022 بين الأهلي والزمالك، إذ تحدد الأسعار وفقا لفئات محددة.

- أسعار تذاكر القسم الخاص بالجمهور، تراوحت بين 50 و1000 درهم إماراتي.

- أسعار تذاكر كبار الزوار تراوحت بين 26.5 ألف درهم، و52.5 ألف درهم.

- صالة كرة القدم يصل السعر إلى 1050 درهمًا إماراتيًا.

- صالة العرض يصل السعر إلى 840 درهمًا إماراتيًا.

- صالة النادي التي تشمل منطقة المأكولات والمشروبات، تحددت بـ735 درهمًا إماراتيًا.

- تراس النادي الجنوبي، جاء سعر تذكرته 700 درهم إماراتي.

- الدرجة الخامسة يصل سعر التذكرة إلى 500 درهم إمارتي.

خطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022 

يمكن حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022، من خلال موقع "تيكت ماستر - Ticketmaster"، عن طريق الدخول والضغط على خيار حجز المباراة، ثم النقر على الفئة التي تريد الحجز بها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022 

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022، يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9 مساءًا بتوقيت أبوظبي، على أرض ملعب هزاع بن زايد.

وحقق الزمالك لقبي الدوري العام وكأس مصر في الموسم الماضي، وحل الأهلي وصيفا له في بطولة الكأس، لذا يلتقى الفريقان لتحديد الفائز بكأس السوبر في مباراة مهمة يترقبها مشجعي الفريقين، إذ يسعى الأحمر لتعويض خسارة الدوري، وقبله بطولة إفريقيا، والأبيض لمواصلة الانتصارات التي حققها الفريق على مدار عامين متتاليين.

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