تعرف على خطوات الحصول على رخصة قيادة دولية.. إجراءاتها بسيطة

خطوات الحصول على رخصة قيادة دولية، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا من قبل الكثيرون وخاصةً الأشخاص المسافرين إلى الخارج لضمان حرية التنقل والسفر، وهو ما أتاحته الإدارة العامة للمرور من خلال ضوابط وشروط وإجراءات محددة للحصول على الرخصة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، خطوات الحصول على رخصة القيادة الدولية وفق دليل الخدمات العامة (بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية)، وهي على النحو التالي:-

خطوات الحصول على رخصة القيادة الدولية

هناك العديد من الخطوات للحصول على رخصة قيادة دولية، في البداية، يجب أن يتوجه المواطن الراغب في الخدمة إلى الإدارة العامة للمرور للحصول على الموافقة من داخل إدارة الرخص الدولية، ثانيًا يجري التوجه إلى نادي السيارات بعد الحصول على الموافقة، وتسليم المستندات المطلوبة التالي ذكرها، وأخيرا يأتي إجراء استلام الرخصة المطلوبة.

شروط الحصول على رخصة القيادة الدولية

ويشترط الحصول على الرخصة الدولية، أن يكون المتقدم مصري/ مصرية، بالإضافة لأن يكون أتم 18 سنة، ويجب حضور صاحب الطلب شخصيًا إلى جميع الجهات التي يحصل على موافقات منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة مصرية سارية لمدة سنة على الأقل.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة دولية

وبشأن المستندات المطلوبة، يجري تقديم أصل رخصة القيادة، صورة رخصة القيادة، عدد 2 صورة شخصية، جواز سفر، موافقة الإدارة العامة للمرور من داخل الرخص الدولية.

جدير بالذكر أن خدمة الحصول على رخصة قيادة دولية، يحصل عليها المواطن في نفس اليوم مقابل رسوم تصل لـ260 جنيهًا مصريًا فقط لا غير.