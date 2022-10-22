"الكرتونة بكام".. أسعار البيض فى مصر تسجل مستويات قياسية (الفجر)

الاقتصاد
بوابة الفجر

تشهد أسعار البيض فى مصر، خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار، نظرًا لعدم توافر مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف، بجانب عزوف الكثير من المربين وتجار الدواجن عن ممارسة المهنة. 

 

ويزداد بحث المواطنين فى مصر، يومًا تلو الآخر عن أسعار البيض، ويرصد ذلك محركات البحث في مقدمتها محرك “جوجل”، مما استدعى “الفجر” إلى رصد أسعار البيض لحظة بلحظة، وفي السوق المحلية، وبمنافذ البيع الحكومية، اليوم السبت ٢٢ أكتوبر٢٠٢٢، سجلت كرتونة البيض بالمزارع وللمستهلك الأسعار الآتية: 

 

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، ما بين 80 جنيهًا للأبيض و84 جنيهًا للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

استقر سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم ووصلت لـ80 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك ثباتًا وصل لـ84 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

 

وسجلت أسعار البيض البلدي استقرارًا، لدى المستهلك اليوم لتسجل 84 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

 

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

 

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف وفقًا لخطتها الإستراتيجية للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

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