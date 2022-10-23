كولر يوافق على رحيل لاعب الأهلي

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل محمد محمود عن القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية بيناير القادم.



وطالب كولر بالاستغناء عن خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة، على أن يعود لنهاية الموسم خال تألقه خلال فترة الإعارة.



ويتدرب محمود داخل صالات الجيم في الوقت الحالي برفقة زياد طارق، وحصل على وعد من كولر بدخوله المران الجماعب، إذا تعرض الفريق لأي أزمات أو إصابة في مركز وسط الملعب.



ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا والسيطرة مجددا على البطولات المحلية.



وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

