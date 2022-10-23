أسعار الحديد فى مصر اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 23-10-2022، استقرارًا متواصلًا على مدار نحو 4 أشهر في السوق المحلي، حسب قوائم الأسعار المعلنة من مصانع الحديد خلال شهر أكتوبر 2022، والتي أعلنت تثبيت سعر الطن، وسط توقعات بثبات أو انخفاض أسعار المعدن بنهاية الشهر الجاري.

سعر الحديد اليوم

وتترقب الصناعة بشكل عام نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة؛ لمناقشة مطالب تشجيع الصناعة الوطنية، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من الكساد.

وتسود توقعات باحتمالية ثبات أو انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض الخامات «البليت والخردة» في الأسواق العالمية، وهبوط الطلب في الأسواق المحلية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد عز

أعلن حديد عز، تثبيت سعر الطن خلال شهر أكتوبر الجاري ليبلغ 17.670 جنيه، وهو من المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

حديد المصريين

استقر حديد المصريين اليوم عند 17،570 جنيه.

حديد الجارحي

سجل طن حديد الجارحي 17،550 جنيهًا.

حديد العشري للصلب

بلغ سعر حديد العشري للصلب نحو 17،500 جنيه للطن.

حديد المراكبي

ووصل طن حديد المراكبي لـ17،550 جنيهًا، وهو من ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

حديد بشاي

واستمر سعر مصنع بشاي عند نفس مستوياته خلال الشهر الجاري، بعد رفع أسعاره خلال أغسطس الماضي بمقدار 400 جنيه، ليسجل 17.900 جنيه، وهو من ضمن المصانع المتكاملة في مصر والأعلى سعرًا.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، ويزن نحو 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، حسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار حديد التسليح والخردة في بورصات لندن

تراجعت العقود الآجلة لحديد التسليح تداول شهر أكتوبر في بورصة لندن للمعادن، عند تسوية تداولات جلسة الجمعة، لتسجل 675 دولار للطن، بمقدار انخفاض 1 دولار.

وهبطت أسعار عقود خردة الحديد تسليم شهر أكتوبر، بمقدار 0.5 دولار، لتسجل 364.5 دولارًا للطن.