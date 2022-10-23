أسعار الدقيق فى مصر اليوم الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

الاقتصاد
اسعار الدقيق فى مصر
اسعار الدقيق فى مصر

شهدت الفترة الأخيرة تزايد البحث على محرك البحث العالمي “جوجل” عن أسعار الدقيق، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ونرصد أسعار الدقيق في مصر، اليوم الأحد 23 أكتوبر في السوق المحلي. 

 

اسعار الدقيق اليوم

سعر الدقيق اليوم في مصر

 

الدقيق بروتين 24

 

استقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 13،400 جنيه.

 

الدقيق بروتين 27

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13،600 جنيه للطن.

 

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7،000 جنيه.

 

 

سعر الدقيق الفينو اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن، كما تعد كل من «روسيا وأوكرانيا» المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.

 

ويذكر أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

اسعار الدقيق

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