يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة آرسنال وساوثهامبتون بث مباشر كورة HD اونلاين

الفجر الرياضي
آرسنال
آرسنال

يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة آرسنال وساوثهامبتون بث مباشر كورة HD حيث يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال أمام نظيره نادي ساوثهامبتون في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وساوثهامبتون اليوم الأحد في الدروي الإنجليزي.


ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان اليوم الأحد، تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، أو في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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تشكيل آرسنال المتوقع ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز


القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وساوثهامبتون اليوم الأحد في الدروي الإنجليزي
ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط.

 

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تشكيل أرسنال المتوقع
حراسة المرمى: رمسدايل
خط الدفاع: توماسيو - ساليبا - ميجاليتش - بن وايت
خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا
خط الوسط الهجومي: ساكا - أوديجارد - مارتينيلي
خط الهجوم: جابرييل جيسوس
 

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