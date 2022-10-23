الزمالك يحسم مصير عودة بن شرقي

الفجر الرياضي
بن شرقي
بن شرقي

تواصل إدارة نادي الزمالك العمل في الفترة الأخيرة، على مواصلة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الماضية.


- حقيقة عودة بن شرقي إلى الزمالك

ترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة، عن وجود مفاوضات حالية بين إدارة الفارس الأبيض والنجم المغربي أشرف بن شرقي، نجم فريق الجزيرة الإماراتي، للعودة من جديد إلى مية عقبة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد 23-10-2022 في الدوري المصري


وعلم الفجر الرياضي من مصادر قريبة، أن مسؤولو الزمالك لم يتواصلوا مع نجم الجزيرة للعودة من جديد إلى صفوف الفريق بعد الرحيل المجاني في الموسم الماضي، بعد رفض تجديد تعاقده وخوض تجربة جديدة.


واقتربت خزينة نادي الزمالك من انتعاشة كبيرة في الفترة الأخيرة، بعد تخطيط إدارة الأهلي لدفع غرامة نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بعد فسخ تعاقد اللاعب مع الفريق من جانب واحد.
 

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