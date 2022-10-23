يلا شوت zamalek كورة HD مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر كورة لايف

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2022-2023.


ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، عن طريق عن طريق الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد كتيبة أبناء ميت عقبة، وسامسون أكينيولا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.


موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

 

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ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد، الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.


القناة الناقلة للمباراة
وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره سيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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