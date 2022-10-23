كورة HD لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلا شوت بث مباشر zamalek في الدوري يبحث جماهير وعشاق الفارس الأبيض، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد 23-10-2022، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، عن طريق عن طريق الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد كتيبة أبناء ميت عقبة، وسامسون أكينيولا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.



مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

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ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد، الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



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وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره سيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500

