رابط أون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلا شوت today بث مباشر zamalek

رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلا شوت بث مباشر يترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، موعد الإعلان عن التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.



ويعاني الزمالك من عدد من الغيابات المؤثرة، حيث يغيب عن الأبيض الثلاثي محمود حمدي الونش مدافع الفريق، والسنغالي إبراهيما نداي، للإصابة التي يعاني منها الثنائي، والمدافع الشاب حسام عبدالمجيد للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي.



رابط أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله "نيمار" - عمر جابر - أحمد مصطفى " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.



ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد، الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره سيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

