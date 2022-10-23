تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في يناير

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن بحث مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لصفقات مميزة وكبرى للتعاقد معها بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير عام 2023.


- كولر يرفض خوض هذا الثنائي للتدريبات

ويرفض كولر تواجد محمد محمود وزياد طارق في التدريبات وقرر نزول الثنائي لتدريبات 2001 خلال الفترة المقبلة لعدم الاقتناع بمستواهم مع الفريق الأول.

 

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كولر يوافق على رحيل لاعب الأهلي


- كولر يحدد بديل معلول

ويرى مارسيل كولر أن رأفت خليل هو أفضل بديل للدولي التونسي علي معلول، حيث قرر مسؤولو النادي الأهلي تمديد عقد اللاعب وزيادة في عقده من أجل المحافظة على اللاعب وتحفيزه ومنحه دفعة للتألق خلال الفترة المقبلة رفقة المارد الأحمر.


- صفقات الأهلي المحتملة بيناير

واستقر الأهلي على التعاقد مع عدة تدعيمات لتقوية الخط الهجومي وهم 3 صفقات مهاجم سوبر وجناحين أيضا خاصة بعد رحيل لويس ميكيسوني وتعدد إصابات بيرسي تاو.

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