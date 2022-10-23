يلا شوت Barca مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو كورة لايف بث مباشر online حصري

يلا شوت Barca مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو كورة لايف بث مباشر برشلونة online حصري يستضيف برشلونة نظيره اتلتيك بلباو على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل البارسا في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

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يحتل برشلونة تلك المقابلة املا في العودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة أولى هذا الموسم على يد الغريم التقليدي نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1، بعدما كان كان متصدرا بفارق الأهداف، الآن تراجع إلى الوصافة برصيد 25 نقطة من الفوز في 8 مواجهات والتعادل في مقابلة واحدة، والخسارة في مباراة واحدة أيضا، والفوز هام اليوم أمام بلباو في صراع الموسم الطويل.



على الجانب الآخر فريق اتلتيك بلباو في المرتبة السادسة في جدول الترتيب من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 3 مواجهات آخرى والخسارة في مواجهتين، جمع من المشاركة في 10 مواجهات 18 نقطة، وتحقيق الفوز على البارس في عقر داره يدفع به نحو فرق المقدمة الأولى في جدول الترتيب.

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يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 25 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويطمح برشلونة في خطف صدارة جدول الدوري ومواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.

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في حين يحتل أتلتيك بلباو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 18 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين. ويطمح أتلتيك بلباو في خطف صدارة جدول الدوري ومواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.



يقدم اتلتيك بلباو مستوى جيد ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة بينما يطمح برشلونة في الفوز لمواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد



من المتوقع أن يخوض برشلونة مواجهته أمام أتلتيك بلباو بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: مارك تير تشيجين.

خط الدفاع: رونالدو فيديريكو أراخو وإيريك جارسيا وأليخاندرو بالدي وجولز كوند.

خط الوسط: عثمان ديمبيلي وفرنك دي يونج وفرانك كيسي.

خط الهجوم: بيدري وممفيس ديباي وروبرت ليفاندوفسكي.

