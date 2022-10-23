لايف ستريم kora on مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر barca يلا شوت الجديد HD

لايف ستريم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر barca يلا شوت الجديد يستعد فريق برشلونة لمواجهة صعبة أمام نظيره أتليتك بيلباو، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري.



مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر barca

وتنطلق أحداث مواجهة البارسا أمام بيلباو، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والذي يستضيفه ملعب الكامب نو.



- تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: آلبا – كوندي – جارسيا – روبرتو.

خط الوسط: دي يونج – جافي – بيدري.

خط الهجوم: فاتي – توريس – ليفاندوفسكي.

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- تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E - 11135 H 27500.

قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E - 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E - 11785 H 27500.

قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E - 10973 H 11700.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

