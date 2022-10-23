يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو بث مباشر barca كورة لايف

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو بث مباشر barca كورة لايف يواصل فريق برشلونة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على قمة ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، عندما يواجه نظيره أتليتك بيلباو في الجولة الحادية عشر من الليجا.


- موعد مباراة برشلونة أتليتك بيلباو
ومن المقرر أن يواجه العملاق الكتالوني نظيره بيلباو، ضمن
الجولة الحادية عشر من الليجا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري.


ونجح البارسا في تحقيق الفوز بالمواجهة الماضية أمام نظيره فياريال بثلاثة أهداف دون رد.

 

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يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو

ويقع البلوجرانا في المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا 2022-2023، برصيد 25 نقطة بعد خوض 10 مباريات حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وتلقى الهزيمة في مباراة أخرى.


ويتصدر العملاق المدريدي صدارة جدول ترتيب الليجا حتى الآن برصيد 28 نقطة.


- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
 

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