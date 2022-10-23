كورة ستار ROMA مشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر يلاشوت مشاهدة الدوري الإيطالي HD

كورة ستار ROMA مشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر يلاشوت مشاهدة الدوري الإيطالي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما تحت قيادة مدربه مورينو، في مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد أمام نظيره فريق نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في موسمه الجديد 2022-2023.



يلاشوت مشاهدة مباراة روما ونابولي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما مع نظيره فريق نابولي، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، كما سيحتضن ملعب تورينو الأولمبي، أحداث اللقاء.

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-موقف روما ونابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق روما المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي نظيره فريق نابولي في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، جمعهم من 10 مباريات.



مشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة روما ونابولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم.

