يلا كورة online مشاهدة مباراة روما ضد نابولي بث مباشر كورة HD بث مباشر roma
يلا كورة online مشاهدة مباراة روما ضد نابولي بث مباشر كورة HD بث مباشر roma يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق نابولي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في موسمه الجديد 2022-2023.
متى تنطلق مباراة روما ونابولي؟
وستقام مباراة روما مع فريق نابولي، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب تورينو الأولمبي.