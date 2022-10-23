يلا كورة online مشاهدة مباراة روما ضد نابولي بث مباشر كورة HD بث مباشر roma

الفجر الرياضي
روما
روما

يلا كورة online مشاهدة مباراة روما ضد نابولي بث مباشر كورة HD بث مباشر roma يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق نابولي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في موسمه الجديد 2022-2023.


متى تنطلق مباراة روما ونابولي؟
وستقام مباراة روما مع فريق نابولي، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب تورينو الأولمبي.

 

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-ترتيب روما ونابولي في الدوري الإيطالي
ويدخل فريق نابولي هذه المباراة، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل المركز روما المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بعد خوض 10 مباريات حتى الآن.


-القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي
وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة روما ونابولي اليوم، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية HD1".
 

 

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