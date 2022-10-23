يلا شوت الان AHLY مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus كورة لايف الاهلي

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الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus كورة لايف الاهلي إنه ي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادتة لمواجهة نظيره نادي أسوان، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز
ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وأسوان، في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

 

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وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي.


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وتنقل أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وأسوان، عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد نادي أسوان في المركز الرابع عشر دون نقاط.

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