يلا HD شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي واسوان لايف STREAM بث مباشر AHLY

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

يلا شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي واسوان لايف بث مباشر AHLY يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، خلال السطور التالية تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المتوقع لمواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.


يلا شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي واسوان لايف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي أسوان، في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي.


بث مباشر AHLY

ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمد شريف

 

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يلا شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي واسوان لايف
ويقع النادي الأهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد أسوان في المركز الرابع عشر دون نقاط.

 

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