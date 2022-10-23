جدول مباريات اليوم الأحد 23-10-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد الموافق الـ23 من أكتوبر 2022، إقامة العديد من المباريات المهمة التي تنال اهتمام عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، على رأسها منافسات الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب البطولات المحلية مثل الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم

وتقدم بوابة الفجر جدول مباريات اليوم الأحد الموافق الـ23 من أكتوبر 2022، في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مباراة ليدز يونايتد X فولهام – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مباراة ساوثهامتون X آرسنال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباراة أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

مباراة توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول X إلتشي – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD

جيرونا X أوساسونا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

فياريال X ألميريا – الساعة 6:30 مساء

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X تورينو – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا X ليتشي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أتلانتا X لاتسيو – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

جدول مباريات اليوم الأحد 23-10-2022 في الدوري الألماني

بوخوم X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

هيرتا برلين X شالكه 04 – الساعة 5:30 مساء

جدول مباريات اليوم مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز والمصري

تنطلق مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 1

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا و الزمالك ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 5 مساء على قناة on time sport 2

موعد مباراة الأهلي وأسوان

يخوض النادي الأهلي اليوم ثاني جولات الدوري المصري أمام فريق أسوان في تمام السابعة مساء عبر قناة on time sport 1