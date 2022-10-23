كورة بلس HD مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus تابع لايف مباراة الاهلي now

كورة بلس مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus تابع لايف مباراة الاهلي now يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأسوان في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.



-موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي أسوان، مساء اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي.

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كورة بلس مشاهدة مباراة الاهلي واسوان

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره أسوان على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد نادي أسوان في المركز الرابع عشر دون نقاط.

