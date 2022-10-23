تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع لمواجهة إي سواتيني

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية، موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي المقبلة في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة اي سواتيني، في إطار منافسات تصفيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



وتقام مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره إي سواتيني في الدور الثاني من التصفيات خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري، حيث تقام مباراة الذهاب خارج مصر 23 أكتوبر الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بمصر يوم 30 أكتوبر.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة اي سواتيني

حراسة المرمى: حمزه علاء.

- خط الدفاع: زياد العسقلاني وإسلام المزين وأحمد عيد وعبد الله عادل.

- خط الوسط: العربي بدر وزياد كمال وعبد الغني محمد.

- خط الهجوم: وليد فرج وزياد فرج وأسامة فيصل.

