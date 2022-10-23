موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك اليوم في الدوري والتشكيل

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم االأحد الموافق الـ23 من أكتوبر 2022، مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تتشهد مباريات نارية.

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساء، وتنقل عبر فضائية أون تايم سبورت مالكة حقوق البث.

ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الجولة الثانية التي تجمع سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك وسط حضور جماهيري مقدر بنحو 3 آلاف، وهو العدد المسموح به من قبل الشركة المنظمة "تذكرتي" بناء على طلبات الأمن.

ظروف مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

وتأتي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك اليوم في توقيت مناسب لكي يشاهد الجمهور مباراة قوية وممتعة، وذلك بعد الانطلاقة القوية للفريقين والتي شهدت تحقيقهما فوزا على منافسيهما المصري وسموحة بنتيجة 3 أهداف نظيفة وهدف دون رد.

قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

وكشف الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن قائمة الفريق التي تخوض مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد "2022- 2023".

قائمة سيراميكا كليوباترا

وتضم قائمة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك ٢٠ لاعبًا عم عامر عامر وبسام في حراسة المرمى، وناصف وأحمد هاني ورجب مبيل وتقا وجاستن آرثر وبيكهام في الدفاع، وبالوسط محمد كناريا، توني، محمد عادل، محمد إبراهيم، زلاكا، ميدو جابر، رجب عمران، آمادي وعبد الرحمن بودي وبالهجوم ريان وإيبوكا وصلاح محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا، والتي تضم عواد في المرمى وأمامه فتوح وعبدالغني والزناري والمثلوثي ونيمار، وبالوسط زيزو والوردي وعمر جابر وروقا وفي الهجوم الجزيري.