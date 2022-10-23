كل ما تريد معرفته حول ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 أكتوبر

يمتد كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 أكتوبر Mountain View Giza Plateau على مساحة 16 فدان وقد صمم حسب آخر التصاميم المعمارية العالمية.

تصميمات حديثة

وتشغل المساحات الخضراء الجزء الأكبر من المشروع، وواجهات الشقق والفيلات لها تصميمات حديثة تراعي أساليب التكيف مع البيئة.

تفاصيل حول ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 أكتوبر

يعتبر مشروع ماونتن فيو جيزة بلاتوه هو واحد من ضمن مشاريع شركة ماونتن فيو، وتم إنشاء ذلك المشروع بمنطقة السادس من أكتوبر.



المشروع المنافس لأكتوبر بارك

كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتو هو واحد من ضمن المشاريع التي قامت عليها الشركة الشهيرة ماونتن فيو، والذي يعد واحدًا من ضمن الخطة التي قامت على إنشائها، والتي كانت استكمالًا لمشروعاتها في مصر، تم إنشاء مشروع جيزة بلاتوه في منطقة السادس من أكتوبر، ليكون بذلك المشروع المنافس لأكتوبر بارك، وهو أحد مشاريع ماونتن فيو.



كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتوه.. انجح الشركات في مجال التطوير العقاري

كما أن كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتوه من تنفيذ شركة ماونتن فيو العقارية Mountain View، هي واحدة من اكبر وانجح الشركات في مجال التطوير العقاري في مصر، فهي لها سابقة أعمال ناجحة بشكل كبير، وتحرص شركة ماونتن فيو العقارية على توفير كافة الخدمات الاساسية داخل كل المشاريع الخاصة بهم.

ومن أهم أعمال شركة ماونتن فيو العقارية:

ماونتن فيو هايد بارك القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو دبلوماسيين Diplomats رأس الحكمة.

ماونتن فيو الساحل الشمالي.

ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 أكتوبر.

كمبوند ماونتن فيو القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو اي سيتي 6 اكتوبر.

منتجع ماونتن فيو العين السخنة.

ماونتن فيو رأس الحكمة.

ماونتن فيو رأس الحكمة رودس.

كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتوه.

هارت وورك ماونتن فيو التجمع الخامس.

كمبوند ماونتن فيو 3 القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو 1 التجمع الخامس.

ماونتن فيو 2 التجمع الخامس.

ماونتن فيو اكزيكتيف ريزيدنس القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو لاجون بيتش بارك أكتوبر.

موقع Mountain View Giza Plateau

يمتلك كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتوه موقع فريد حيث يقع على بُعد 18 كم فقط من قلب القاهرة فهو على هضبة الجيزة الشهيرة ويتوسط الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري والمحور وطريق مصر اسكندرية، وبذلك تستطيع التنقل من وإلى الكمبوند بكل سهولة.

يقع الكمبوند بالقرب من طريق المحور.

يقع كمبوند ماونتن فيو جيزة بلاتوه بالقرب من مشروع أكتوبر بارك.

يمكن الوصول إليه من طريق الإسكندرية الصحراوي.

يمكن الوصول إلى ماونتن فيو جيزة بلاتوه من الطريق الدائري.

الخدمات المقدمة كمبوند ماونتن فيو جيزه بلاتوه

لمعرفة مزيد من التفاصيل أو لأي سؤال أو استفسار ممكن تبعت لنا رسالة على

الواتساب من خلال الرابط

https://wa.me/+201555573307