"المسكن مبقاش نافع".. الرئيس يشاهد فيلما للرد على الشائعات حول الإصلاح الاقتصادي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن المحن التي مرّت على مصر خلال الـ8 سنوات الماضية، والتي تمثلت في مواجهة مصر للإرهاب والتغلب عليه، بالتوازي مع الإنجازات الاقتصادية.

واستعرض الفيلم، آراء بعض المواطنين الذين ينتقدون الوضع الإصلاح الاقتصادي، وكثرة الطرق والكباري، والآراء التي تحمل ثورة 2011 مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي الذي وصلت إليه مصر.

الفيلم يرد على الشائعات

وجاء الرد على لسان أبطال الفيلم، إذ قال أحدهم: "الإصلاح الاقتصادي كان لازم يحصل لأن السوسة وصلت للعصب والمسكن مبقاش نافع، كما حدث تغييرين في 2011 و2013 وكانت تبعاتها الاقتصادية مربعة، والأحداث الكبيرة في التاريخ لها خسائر اقتصادية باهظة.

ورد الفيلم أيضا على مسألة كثرة الطرق، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة وعددها 100 مليون وتستحق أن يكون لديها بنية تحتية جيدة.

والمؤتمر نظمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.