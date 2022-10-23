على رأسهم هنا جودة.. 223 لاعب ولاعبة يمثلون الفراعنة في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام بإستاد القاهرة في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجارى عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات البطولة.

ويشارك في البطولة المراحل السنية تحت 11 سنة، و13 سنة، و15 و17 و19 سنة / وتعد هناجودة هى العامل المشترك فى المراحل السنية فى ظل قدراتها الفنية داخل الصالات.

ومن المقرر أن يشارك من مصر 109 لاعب بالإضافة إلى 114 لاعبة في مختلف الفئات العمرية المشاركة.

وبشكل عام فإن البطولة يشارك بها 22 دولة بإجمالي 358 لاعبًا ولاعبة، وتقام فعاليات البطولة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.



وكشف معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري تنس الطاولة، آخر الاستعدادات الفنية والتنظيم مع الاتحادين الدولي والإفريقي لاستضافة بطولة الدولية، إذ قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولى والاتحادات الأفريقية.

