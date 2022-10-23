أسعار الذهب اليوم الأحد 23-10-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب، توجد العديد من الموضوعات التي تشهد تزايدًا بحثيًا بشكل يومي، على رأسها أسعار الخضروات والفاكهة ومواد البناء وأسعار الذهب إلى جانب سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق الـ23 من أكتوبر 2022، استقرارا ملحوظا في مصر مقارنة بالأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1112 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويهتم بمعرفة أسعار الذهب "بيع وشراء" في السوق ومحلات الصاغة المقبلين على الزواج، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1112 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1114  جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وشهدت أسعار الذهب موجة ارتفاع غير مسبوقة إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية تحديدا في شهر مايو الماضي، وتجاوز سعر جرام الذهب خلالها عيار 21 الـ1200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21

 وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر 1112 جنيها دون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 24 نحو 1273 جنيها.

أسعار جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18: 955 جنيها

أسعار الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الأحد عيار 14: 743 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم الأحد والأوقية 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24: 8912 جنيها، بينما بلغت سعر أوقية الذهب  اليوم الأحد عيار 24: 1657.82 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا 

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، قفزة قوية على المستوى العالمي، إذ ارتفع المعدن الأصفر ليسجل 1657.82 دولار للأوقية بعد 1628 أمس.

 

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