موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لجميع العاملين بالدولة

تصدر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 اليوم الأحد تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما زاد البحث عن مواعيد وجداول صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 والذي يستمر على مدار 5 أيام من اجل التخفيف على كاهل المواطنين العاملين بالدولة، ورفع المعاناة عنهم وتجنيبهم الزحام.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 يوم غد

وأعلنت الوزارة أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 سيكون يوم غد الاثنين الموافق الـ24 من الشهر الجاري، مؤكدة أن صرف الرواتب سيكون على مدار 5 أيام وينتهي في الـ30 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 النهائي

وتساءل العاملون بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 وجدول الرواتب حيث حددت "المالية" يوم 24 أكتوبر موعدا لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر في 33 هيئة ومصلحة حكومية.

جدول و موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

وأوضحت "المالية" أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 غدا سيستمر 5 أيام على أن تستكمل عملية صرف مرتبات أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر صرف مرتبات شهر أكتوبر للجهات التي لم تصرف في اليومين وفق المواعيد المحددة في أيام ٢٦، ٢٧، ٣٠ أكتوبر 2022.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

وأكدت وزارة المالية وبعد إعلان موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، حرصها على إخطار العاملين بها بموعد بداية صرف مرتبات شهر أكتوبر، وذلك من لمنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، مع مراعاة الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، وتسهيلا على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 للهيئات والمصالح في يوم 22

ويتضمن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 خمسة أيام، حيث أنه من المقرر أن تصرف الرواتب يوم الـ25 لعدة جهات هي: "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- دواوين عموم المحافظات- مجلس الدولة- هيئة قضايا الدولة- معهد الخدمات المالية- الأزهر- دار الإفتاء المصرية- الهيئة العامة للرقابة المالية- رئاسة الجمهورية- هيئة النيابة الإدارية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- اللجنة العليا للانتخابات – الجامعات- المحكمة الدستورية العليا- هيئة الرقابة الإدارية".