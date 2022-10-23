تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بختام أولى جلسات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 366 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710.447 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10258 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4188 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.